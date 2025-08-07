Інше

Форвард має залишитись задоволеним такими показниками.

Відхід уругвайського нападника Дарвіна Нуньєса з англійського Ліверпуля цього літа здавався неминучим уже за ходом минулого сезону.

Залишалось лише знайти потенційного покупця, який зможе запропонувати "червоним" за 26-річного виконавця солідну компенсацію.

Утім, тут без сюрпризів — за гравцем прийшов аравійський Аль-Хіляль із багатомільйонною угодою.

Також ЗМІ стали відомі подробиці контракту гравця, який той має підписати з новим клубом строком до 2028 року.

Відповідно до документу, зарплатня Дарвіна складатиме 15 млн євро "чистими" + бонуси за сезон.

Повідомляється, що гравця повністю влаштували такі фінансові показники, і найближчим часом від прибуде на медогляд.

Нуньєс у минулому сезоні за 47 матчів забив сім голів та віддав сім асистів.