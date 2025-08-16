Інше

Кухаревич у свою чергу результативними діями не відзначився.

Братиславський Слован у рамках четвертого туру чемпіонату Словаччини-2025/26 приймав Скалицю.

Українські нападник Микола Кухаревич і півзахисник Данило Ігнатенко, який діяв на позиції центрального захисника, опинилися в стартовому складі господарів поля.

Саме гол Ігнатенка ближче до завершення першого тайму визначив долю матчу. Данило перебував на полі до кінця протистояння, тоді як Миколу Кухаревича на 66-й хвилині замінив Тігран Барсегян.

Слован Братислава — Скалиця 1:0

Гол: Ігнатенко, 43

Наступного четверга, 21 серпня, підопічні Владіміра Вайсса прийматимуть швейцарський Янг Бойз у плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

У трьох поєдинках чемпіонату Словаччини братиславський Слован набрав сім очок. У неділю, 24 серпня, столичний клуб гостюватиме в Міхаловце в місцевого Земпліна.