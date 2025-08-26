Інше

Форвард Олімпіакоса повністю відновився та вже тренується в загальній групі.

У Греції повідомили про позитивні новини щодо стану українського нападника Романа Яремчука. Як інформує Sportime, форвард Олімпіакоса повністю відновився після пошкодження та з вівторка, 26 серпня, почне тренування в загальній групі під керівництвом Хосе Луїса Менділібара.

Яремчук провів інтенсивну індивідуальну підготовку навіть у вихідні, аби якнайшвидше повернутись у форму. Тепер він готовий допомогти команді в найближчому поєдинку грецької Суперліги проти Волоса.

Нагадаємо, Роман пропустив стартовий матч сезону проти Астераса (2:0) через травму. Також він не брав участі в п’яти контрольних зустрічах Олімпіакоса під час передсезонних зборів.