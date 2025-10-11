Слідкуйте за матчем разом з Football.ua.
Гравці збірної України U-18, УАФ
11 жовтня 2025, 14:00
Сьогодні, 11 жовтня, юнацька збірна України U-18 проведе свій другий матч у рамках міжнародного турніру на навчально-тренувальному зборі у Хорватії.
Суперником "синьо-жовтих" буде збірна Уельсу. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Україна U-18 — Уельс U-18:
Воротарі: Ростислав Баглай (Шахтар), Єгор Клименко (Рух), Єгор Крапівін (Еспаньйол).
Захисники: Єгор Костюк, Нікіта Калюжний, Ярослав Милокост (усі — Шахтар), Володимир Ясінський (Рух), Єгор Шерстюк (Металіст), Артем Мурадян (Боруссія М), Микита Мельник (Наполі), Тимофій Бугай (Ференцварош).
Півзахисники: Артем Зубрій, Олександр Середа, Артем Дериконь (усі — Шахтар), Павло Люсін, Арсеній Федоренко (обидва — Динамо Київ), Мухаммад Джурабаєв (Рух), Ілля Кут'я (Гайдук), Антон Мартинюк (ПСВ).
Нападники: Іван Андрейко (Динамо), Дмитро Зудін (Гайдук), Ілля Меньшиков (Аустрія).
Нагадаємо, у першому матчі на турнірі українці поступилися Хорватії (0:2).