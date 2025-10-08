Інше

"Синьо-жовті" невдало стартували на міжнародному турнірі.

Збірна України U-18 у стартовому матчі міжнародного турніру на навчально-тренувальних зборах поступилася Хорватії з рахунком 0:2.

Українці могли відкрити рахунок на 13 хвилині, але Іван Андрейко не реалізував вихід віч-на-віч. Потім на 30 хвилині Йон Бенкотич майже з центру поля перекинув воротаря "синьо-жовтих" після помилки опонента.

Також наприкінці матчу грубий підкат від Крешиміра Радоша завдав травми Іллі Кут'ї, який був змушений залишити поле та вирушити до лікарні для обстеження.

У другому таймі, незважаючи на більшість, українці практично не турбували воротаря суперника, а наприкінці матчу пропустили з пенальті від Тіно Кусановича.

Свій наступний матч Україна проведе проти Уельсу – гра відбудеться 11 жовтня.

Хорватія U-18 — Україна U-18 2:0

Голи: Бенкотич, 30, Кусанович, 87 (пен).

Україна U-18: Баглай, Мельник (Мурадян, 46), Костюк (Шерстюк, 62), Калюжний (Бугай, 62), Зудін (Меньшиков, 62), Люсін, Кут'я (Середа, 45), Милокост (Ясінський, 62), Андрейко (Дериконь, 52), Мартинюк (Зубрій, 46), Джурабаєв (Федоренко, 62).

Попередження: Горват — Милокост, Люсін.

Вилучений: Радош, 42 (пряма червона).