"Синьо-жовті" невдало стартували на міжнародному турнірі.
Гравці збірної України U-18, УАФ
08 жовтня 2025, 15:50
Збірна України U-18 у стартовому матчі міжнародного турніру на навчально-тренувальних зборах поступилася Хорватії з рахунком 0:2.
Українці могли відкрити рахунок на 13 хвилині, але Іван Андрейко не реалізував вихід віч-на-віч. Потім на 30 хвилині Йон Бенкотич майже з центру поля перекинув воротаря "синьо-жовтих" після помилки опонента.
Також наприкінці матчу грубий підкат від Крешиміра Радоша завдав травми Іллі Кут'ї, який був змушений залишити поле та вирушити до лікарні для обстеження.
У другому таймі, незважаючи на більшість, українці практично не турбували воротаря суперника, а наприкінці матчу пропустили з пенальті від Тіно Кусановича.
Свій наступний матч Україна проведе проти Уельсу – гра відбудеться 11 жовтня.
Хорватія U-18 — Україна U-18 2:0
Голи: Бенкотич, 30, Кусанович, 87 (пен).
Україна U-18: Баглай, Мельник (Мурадян, 46), Костюк (Шерстюк, 62), Калюжний (Бугай, 62), Зудін (Меньшиков, 62), Люсін, Кут'я (Середа, 45), Милокост (Ясінський, 62), Андрейко (Дериконь, 52), Мартинюк (Зубрій, 46), Джурабаєв (Федоренко, 62).
Попередження: Горват — Милокост, Люсін.
Вилучений: Радош, 42 (пряма червона).