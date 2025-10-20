Інше

Величезне досягнення клубу з селища Галлевік, де проживає лише півтори тисячі людей.

М'єльбю достроково став чемпіоном Швеції, оформивши історичний тріумф після перемоги у 27-му турі Аллсвенскан над Гетеборгом із рахунком 2:0.

Після цієї звитяги команда набрала 66 очок і за три тури до завершення чемпіонату випереджає найближчого переслідувача — Гаммарбю — на 11 балів.

Mjallby, a team from a fishing village of fewer than 1,500 people, are champions of Sweden 🤯



It's their first-ever title, achieved only seven years after the club were in the 3rd tier. Behold the joy of a footballing fairytale 🏆pic.twitter.com/Akqx53CUka — Men in Blazers (@MenInBlazers) October 20, 2025

Для М'єльбю це перше чемпіонство в історії клубу. Особливим це досягнення робить і те, що команда представляє невелике селище Галлевік, населення якого становить лише близько 1,5 тисячі мешканців.

Футбольна казка з маленького поселення — один із найяскравіших моментів в історії шведського футболу.

