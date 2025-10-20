М'єльбю достроково став чемпіоном Швеції, оформивши історичний тріумф після перемоги у 27-му турі Аллсвенскан над Гетеборгом із рахунком 2:0.

Після цієї звитяги команда набрала 66 очок і за три тури до завершення чемпіонату випереджає найближчого переслідувача — Гаммарбю — на 11 балів.

Для М'єльбю це перше чемпіонство в історії клубу. Особливим це досягнення робить і те, що команда представляє невелике селище Галлевік, населення якого становить лише близько 1,5 тисячі мешканців.

Футбольна казка з маленького поселення — один із найяскравіших моментів в історії шведського футболу.

