Маємо 25 тисяч втрат ворога, "двохсотих" російських окупантів за жовтень тільки завдяки БпЛА. Чітка цифра, тому що все це з відеопідтвердженнями. У нас є програма, і ми даємо за відповідні дії з відеопідтвердженнями додаткові бали. Тому тут чітка цифра. Без відеопідтвердження – ще 2-3 тисячі. Це найбільша кількість втрат росії з початку повномасштабної війни за один місяць. Це говорить про те, що ми збільшуємо кількість БпЛА-компонента на фронті. І, відповідно, більше втрат несе ворог, який розпочав цю агресію.

Щодо ситуації на полі бою.

Покровськ. Інформація від військових за кілька днів і на сьогодні. Головком доповідав на Ставці. Ситуація складна. Ціль номер один для ворога – окупувати Покровськ як можна швидше. Ця ціль і залишається. Це зрозуміло від кількості штурмів – було за три доби 220 штурмів Покровська. У самому місті, всередині, перебуває 314 "рускіх". Дуже велике угруповання на околицях і тисне в цьому напрямку.

Куп'янськ. У нас є просування 1100-1200 метрів. Дякуємо нашим військовим. Молодці. Вовчанськ. Ситуація напружена і може ускладнюватися через те, що йде накопичення "рускіх" бойовиків. Їх накопичення за цю добу – 600, це побачили наші військові. Сіверськ. Вони хотіли захоплення, були відповідні штурмові дії. Ворог успіху не мав. На Краматорську також не мав успіху. Костянтинівка – хотіли просування, успіху не мали. Очеретинський напрямок – також втрат наших позицій немає. Добропілля. Операція йде, там позитивно діють наші Збройні Сили.

Готуємося до контракту на найближче майбутнє для наших військових. Дуже важливо, щоб контракт був справедливим для всіх. Для тих, хто мобілізований і захоче перейти на контракт. Для тих, хто сьогодні має контракт і захоче перейти на новий. І для тих, хто захоче долучитися до лав Збройних Сил України в майбутньому, також буде цей контракт. Він буде справедливий для всіх.

Проговоримо можливі джерела фінансування. Питання складне. Коли ми будемо готові, ми вийдемо до суспільства із цим. Базовим фінансовим забезпеченням для контракту в армії може бути 50-60 тисяч гривень. Це без усіх додаткових речей щодо першої лінії, другої лінії в час війни або в інший час. Це базова цифра, на яку ми розраховуємо.

Це дуже велика реформа – таке особливе ставлення до військових, і це правильно. Міністерство оборони України має деталізувати все по цих змінах і форматах контрактів.

У мене були поїздки на фронт. Ми зробили аудит усього того, які задачі були поставлені. Всі запити, більшість запитів наших Збройних Сил, Сил оборони, які на найгарячіших напрямках, що їх цікавить, питання – ми все це будемо вирішувати. Спростимо завдяки постановам питання пікапів, квадроциклів. Є технічні питання. Все це буде зроблено. Також питання вибухівки. Закриємо всі потреби по дронах для військових. Є потреби по системі бонус+. Військовим подобається ця система. Деякі хочуть долучитися в системі Сил оборони. Ми всіх долучимо до системи, у якій сьогодні є Збройні Сили.

"Мавіки". Дуже важливе питання. Окрім тих контрактів, які в нас є, ми шукали альтернативи. Альтернативи знайдені. Буде масове виробництво цієї альтернативи. Зараз будуть готуватися фінансування і відповідні контракти.

Дрони для евакуації. Нас попросили, щоб ми відповідні операції також долучили до системи додаткових балів. Я думаю, що це справедливо, тому що зберегти життя людини, нашої людини – це пріоритет.

Окрема доповідь командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді. І окреме велике завдання. Буде розроблена найближчим часом програма, яка спрямована на посилення захисту неба Херсону – боротьби з ворожими БпЛА. Ми розуміємо цю програму. Вона сьогодні була представлена. Підтримали цю програму, і я попросив розробити відповідну програму для всіх прикордонних міст, які розташовані на гарячому напрямку.

Щодо експорту нашої зброї: дві перші столиці, у яких наша платформа буде відкрита, – це Копенгаген та Берлін. І сьогодні ми вже побачили перший офіс у Копенгагені. Я дуже радий, що ми так швидко рухаємося. Вдячні партнерам із Данії, що вони підтримують цей напрям. Ми бачимо всі запити щодо експорту й копродукції. Вже готуємо великий інвестфорум саме щодо питання копродукції українських дронів та українських ракет із нашими партнерами. Всі деталі – згодом.

Ми все одно знайдемо вихід, щоб російської нафти у Європі не було. Дуже добре, що в цьому зацікавлені Сполучені Штати Америки. Але ми, як країна, яка під агресією росії, точно в цьому зацікавлені. І Орбан, який постійно проговорює питання з різними важливими гравцями, щоб вони вплинули на нас, на мій погляд, повинен був будувати свою передвиборчу кампанію не на ненависті до України, а на дружбі. А він думає не про людей, а про себе. Йому здається, що на хейті до України він це зробить. Він не зробить. Тому що ми не дамо. Ми не дамо "рускім" продавати туди нафту. Питання часу. Питання наших позицій. Деякі речі ми просто не можемо зробити сьогодні. Бо є багато різних залежностей у цьому пазлі. Але картинку в пазлі ми все одно зберемо. росія повинна втрачати від війни, і найбільше її втрат – коли вона не може торгувати енергоресурсами.

Сьогодні погодив призначення командувача безпілотних систем протиповітряної оборони. Відповідний наказ уже підписав міністр оборони Денис Шмигаль. Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО, займався дронами-перехоплювачами і на новій посаді має масштабувати розвиток безпілотної складової в Повітряних силах. На Ставці ми затвердили багато завдань для нового керівника. Важливе активне впровадження безпілотників, а саме – дронів-перехоплювачів, та посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння.