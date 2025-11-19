Завершилася 1364 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 ВАКС відправив Олексія Чернишова під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у 51,6 мільйона гривень.

🔸 Компанія Cloudflare повідомила про «погіршення роботи сервісів». Не працювали низка великих сайтів, а в Україні «лягли» новинні ресурси, серед яких Football.ua. Уже за кілька годин глобальний збій виправили.

🔸 Польські правоохоронці ідентифікували підозрюваних у вчиненні диверсії на залізниці 16 листопада. Ними виявилися двоє громадян України, які співпрацюють із російськими спецслужбами.

🔸 Засідання Верховної Ради, де мали голосувати за звільнення Галущенка і Гринчук, зупинили через блокування трибуни депутатами "Європейської Солідарності" на чолі з Петром Порошенком.

🔸 Україна вдарила американськими комплексами ATACMS по військових об'єктах на території росії — повідомили в Генштабі.

🔸 Рязанський НПЗ призупинив переробку нафти після атаки українських безпілотників. Пожежа змусила завод зупинити головну установку перегонки сирої нафти з річною потужністю понад 8 мільйонів тонн.

🔸 Держдеп США схвалив можливий продаж Україні засобів для технічного обслуговування систем ППО Patriot та супутнього обладнання на суму приблизно $105 мільйонів.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (16:00)



Загалом від початку цієї доби відбулося 150 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 62 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 2440 дронів-камікадзе та здійснили 2999 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав одного авіаудару, скинувши чотири керовані авіабомби, а також здійснив 145 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один – із реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Кам’янки та у бік населеного пункту Колодязне. Один бій досі триває. На Куп’янському напрямку агресор чотири рази проводив наступальні дії в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Куп’янськ. На Лиманському напрямку російські загарбники сім разів атакували позиції Сил оборони в напрямку населених пунктів Коровин Яр, Ставки, Дробишеве, Лиман та в напрямку Олександрівки. Три боєзіткнення досі тривають. Сім ворожих штурмів відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районах Серебрянки, Ямполя та в напрямках Сіверська й Званівки. На Краматорському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників в напрямку Бондарного та в напрямку Віролюбівки, отримав відсіч. На Костянтинівському напрямку 19 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки. Один бій досі триває. На Покровському напрямку від початку доби окупанти 47 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоекономічне, Новопавлівка, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. У чотирьох локаціях бої не вщухають дотепер. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 68 окупантів, із них 45 – безповоротно. Також українські воїни знешкодили 15 безпілотних літальних апаратів, два мотоцикли; уражено 12 укриттів для особового складу противника та два мотоцикли. На Олександрівському напрямку ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Привільне, Рівнопілля, Рибне, Павлівка, Красногірське. Авіаударів зазнали Коломійці та Покровське. На Гуляйпільському напрямку ворог 17 разів атакував позиції наших оборонців в районах Добропілля, Зеленого Гаю, Затишшя, Веселого. Два боєзіткнення досі тривають. На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників в районі Приморського. Під авіаударом некерованих авіаційних ракет опинилися Залізничне та Новоандріївка. На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців. Придніпровське зазнало авіаудару противника. Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці. На решті напрямків особливих змін не відбулося.