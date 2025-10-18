Інше

Захисник Ан-Насра прокоментував переїзд на Близький Схід.

Іспанський центральний захисник Іньїго Мартінес за ходом цьогорічної літньої трансферної кампанії змінив каталонську Барселону на аравійський Ан-Наср.

Про процес переходу до нового клубу 34-річний виконавець розповів у останньому інтерв’ю.

"Це правда, що Гансі Флік дуже мене любив, але він також точно знав, що я даю його команді, не лише на полі, а й поза ним.

Він бачив у мені ключову фігуру, стрижневий елемент у своїх планах, тому, коли частина цієї головоломки розпадалась в останній момент, раптово та несподівано, для нього було природно відчувати певний сумнів або розгубленість у цій ситуації.

Він вважав мене постійною фігурою в команді, тому будь-які зміни трохи дивували його, що нормально — такий футбол. Я думаю, що здивування було пов'язане з тим, що він дізнався про це, коли я вже був у літаку.

Чесно кажучи, я не наважувався сказати йому одразу. Були моменти, коли я казав собі: "Завтра, я скажу йому про це завтра". Потім наставало завтра, і я казав: "Пізніше, не зараз".

Після останнього матчу це була довга подорож: кілька годин в автобусі, кілька зупинок на заправках, потім до аеропорту, і там, дорогою, я поговорив із його асистентом і сказав йому, що хочу поговорити з тренером, бо в мене є дещо на думці, що мені потрібно йому сказати.

Зрештою, я вирішив поговорити з ним у літаку. І справді, новина застала його зненацька — несподіванка, звичайно, для нього", — заявив іспанський захисник.

За Ан-Наср Мартінес устиг відіграти вже дев’ять матчів та відзначився одним голом.