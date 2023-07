Аль-Наср у своєму твіттері оголосив про підписання контракту з нападником Маноло Габб'ядіні.

Деталі угоди не розкриваються, але відомо, що 31-річний італієць дістався клубу з ОАЕ безкоштовно, оскільки мав статус вільного агента.

العميد النصراوي يعزز هجومة بالمحرك الايطالي مانولو غابياديني 💙🩵🤍

Al Nasr support its line of attack with the Italian striker Manolo Gabbiadini pic.twitter.com/xio8m4YWEn