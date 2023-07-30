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Команда з Дубая поповнилася ще одним відомим ім'ям.

Аль-Наср у своєму твіттері оголосив про підписання контракту з нападником Маноло Габб'ядіні.

Деталі угоди не розкриваються, але відомо, що 31-річний італієць дістався клубу з ОАЕ безкоштовно, оскільки мав статус вільного агента.

العميد النصراوي يعزز هجومة بالمحرك الايطالي مانولو غابياديني 💙🩵🤍

Al Nasr support its line of attack with the Italian striker Manolo Gabbiadini pic.twitter.com/xio8m4YWEn — AL NASR SC (@ALNasrSC) July 29, 2023

За інформацією ЗМІ, контракт із футболістом розрахований на три роки із зарплатою у розмірі трьох мільйонів євро за сезон.

Минулого сезону Габб'ядіні провів 36 матчів за Сампдорію, яка вилетіла з Серії А, в яких забив сім голів та віддав три результативні передачі.