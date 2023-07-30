Команда з Дубая поповнилася ще одним відомим ім'ям.
Маноло Габб'ядіні, Getty Images
30 липня 2023, 10:59
Аль-Наср у своєму твіттері оголосив про підписання контракту з нападником Маноло Габб'ядіні.
Деталі угоди не розкриваються, але відомо, що 31-річний італієць дістався клубу з ОАЕ безкоштовно, оскільки мав статус вільного агента.
За інформацією ЗМІ, контракт із футболістом розрахований на три роки із зарплатою у розмірі трьох мільйонів євро за сезон.
Минулого сезону Габб'ядіні провів 36 матчів за Сампдорію, яка вилетіла з Серії А, в яких забив сім голів та віддав три результативні передачі.