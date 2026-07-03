Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Луїса де ла Фуенте впевнено подолала ненависний за останні роки перший раунд плейоф мундіалю.

Європейські збірні продовжують зазнавати труднощів на чемпіонаті світу-2026 у Південній Америці, і коли в сітці плейоф перетинаються представники цього регіону поміж собою, то ми автоматично розуміємо, що одній із них доведеться достроково сходити з дистанції. Національна збірна Австрії при цьому ще й примудрилась відзначитись у груповому етапі "підбором" для себе суперника в дивній грі проти Алжиру (3:3), але цікаво було, на що спиралась команда Ральфа Рангніка, коли планувала зустрітись саме з Іспанією.

Бо в підсумку в Лос-Анджелесі ми побачили явно не той стиль футболу у виконанні "червоно-білих", який передбачав видовищну гру з одним із фаворитів цього мундіалю. І хоча колектив Луїса де ла Фуенте провів дуже обмежений у атакувальному плані час до першого водопою, але вже тоді було помітно, що "Фурія Роха" просто шукає час і можливість забити свій перший гол у цій грі. У тому, що це так чи інакше має статись, сумнівів жодних не було.

Зрештою, наприкінці першого тайму іспанці зусиллями Кукурельї та його прострілу з лівого флангу під удар Оярсабалю до центру штрафного вийшли вперед за рахунок, після чого багато разів давали можливості відзначатись голами Ямалу, але жодну з нагод юнак так і не використав. Навіть у другому таймі, коли Австрія знову нічого цікавого не змогла запропонувати, хоча й Рангнік усіма силами та за допомоги замін намагався втрутитись у несприятливий хід подій для своєї команди.

Однак найкращим рішенням австрійців цього разу було випустити двох габаритних нападників і просто вантажити м’яч до штрафного з флангів. Так хоч моменти якісь виникали. Не забили? Теж правда, але нічого дивного, оскільки Сімон цього вечора дуже сподівався на "сухий" рекорд мундіалів. А його партнери намагались забивати ще, і зрештою Кукурелья як не сам віддав черговий асист на Оярсабаля, так допоміг Баені асистувати Порро, тож вийшов такий собі розгром на тлі повного домінування.

Фінальний свисток шведського головного арбітра Гленна Нюберга зафіксував вихід національної збірної Іспанії до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, тоді як для Австрії турнірний шлях у плейоф обірвався вже на першому кроці.



Іспанія — Австрія 3:0

Голи: Оярсабаль, 36, 89, Порро, 66

Іспанія: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт (Руїс, 90+3), Кукурелья — Родрі, Педрі (Пубіль, 90+3) — Ямал (Гаві, 86), Ольмо (Меріно, 71), Баена (Торрес, 71) — Оярсабаль.

А. Шлагер — Пош (Прасс, 87), Дансо, Алаба, Лаймер — Зайвальд (Чуквуемека, 46), Кс. Шлагер (Грілліч, 46) — Шмід (Калайджич, 60), Ваннер, Забітцер — Грегорич (Арнаутович, 60).Попередження: Пош