Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Іспанія та Австрія.

Національні збірні Іспанії та Австрії зіграють у Лос-Анджелесі матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Луїс де ла Фуенте, після перемоги над Уругваєм (1:0), залучив до стартового складу Порро на правий фланг оборони, тоді як Ольмо гратиме під нападником.

Ральф Рангнік, на тлі нічиєї проти Алжиру (3:3), використав із перших хвилин Дансо в центрі оборони, тоді як Ваннер гратиме під нападником Грегоричем.

Іспанія: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Педрі — Ямал, Ольмо, Баена — Оярсабаль.

Запасні: Рая, Ж. Гарсія, Пубіль, Грімальдо, Е. Гарсія, Льоренте, Меріно, Руїс, Гаві, Субіменді, Торрес, Піно, Вільямс, В. Муньйос, Іглесіас.



Австрія: А. Шлагер — Пош, Дансо, Алаба, Лаймер — Зайвальд, Кс. Шлагер — Шмід, Ваннер, Забітцер — Грегорич.