Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Іспанія та Австрія.
Дані Ольмо, Getty Images
02 липня 2026, 21:32
Національні збірні Іспанії та Австрії зіграють у Лос-Анджелесі матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.
Луїс де ла Фуенте, після перемоги над Уругваєм (1:0), залучив до стартового складу Порро на правий фланг оборони, тоді як Ольмо гратиме під нападником.
Ральф Рангнік, на тлі нічиєї проти Алжиру (3:3), використав із перших хвилин Дансо в центрі оборони, тоді як Ваннер гратиме під нападником Грегоричем.
Іспанія: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Педрі — Ямал, Ольмо, Баена — Оярсабаль.
Запасні: Рая, Ж. Гарсія, Пубіль, Грімальдо, Е. Гарсія, Льоренте, Меріно, Руїс, Гаві, Субіменді, Торрес, Піно, Вільямс, В. Муньйос, Іглесіас.
Запасні: Вігеле, Пентц, Аффенгрубер, Лінгарт, Мвене, Фрідль, Свобода, Грілліч, Чуквуемека, Любичич, Прасс, Шепф, Арнаутович, Калайджич, Віммер.
Австрія: А. Шлагер — Пош, Дансо, Алаба, Лаймер — Зайвальд, Кс. Шлагер — Шмід, Ваннер, Забітцер — Грегорич.
Гра Іспанія — Австрія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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