Football.ua представляє відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 2 липня 2026 року.
Динамо Київ — Рапід Бухарест, fcdynamo.com
02 липня 2026, 22:54
У ході зборів в Австрії Динамо Київ поступилося Рапіду Бухарест.
Після першого тайму без голів команди відзначилися аж чотирма в другій половині товариського матчу. Результативний удар за "біло-синіх" на свій рахунок записав капітан Віталій Буяльський, заробивши й реалізувавши пенальті.
Завтра, 3 липня (18:00), Динамо Київ зустрінеться з ЛАСКом.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Рапід Бухарест:
Динамо Київ — Рапід Бухарест 1:3
Голи: Буяльський, 56 (пен.) — Ель-Саві, 53, Бурмаз, 76 (пен.), Камара, 89
Динамо Київ: Суркіс (Ольховий, 46) — Коробов, Біловар (Гусєв, 46), Тіаре, Вівчаренко — Малиш, Рубчинський, Буяльський, Огундана (Торрес, 46), Герич (Дикий, 77) — Герреро (Бленуце, 62)