Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Іспанці тричі уразили ворота австрійців.

Збірна Іспанії розібралася з національною командою Австрії (3:0) на Лос-Анджелес Стедіум у США в рамках 1/16 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026.

Результативними ударами за іспанців відзначилися Мікель Оярсабаль (2) і Педро Порро. Таким чином Іспанія перервала серію з десяти матчів плейоф ЧС, в яких забивала не більше одного гола. Розпочалася вона в США в 1994 році, після перемоги над Швейцарією (3:0) в 1/8 фіналу.

У наступному раунді ЧС-2026 підопічним Луїса де ла Фуенте протистоятимуть португальці або хорвати.

Раніше повідомлялося, що іспанці могли втратити одного зі своїх флангових нападників аж до кінця мундіалю.