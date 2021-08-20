Лига чемпионов

Наставник Бенфики Жорже Жезуш рассказал о сильных сторонах украинского форварда после матча с ПСВ.

Лиссабонская Бенфика, за которую выступает украинец Роман Яремчук, обыграла ПСВ в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов (2:1).

Наставник "орлов" Жорже Жезуш оценил вклад украинского форварда в минимальную победу Бенфики над вице-чемпионом Нидерландов.

"Когда мы подписали Яремчука, то ждали, что он поможет команде. Он типичный финишер, не обладает высокой скоростью, но со своими функциями справляется хорошо. Роман очень помог нам в матче с ПСВ, приняв участие в обоих голах Бенфики.

Нам нравится игра Яремчука, но у него есть все возможности, чтобы давать команде еще больше", цитирует Жезуса клубная пресс-служба.

Стоит отметить, что Яремчук провел на футбольном поле 71 минуту и смог отличиться результативной передачей на Рафаэля Силву, который открыл счет в матче.

Ответный поединок между ПСВ и Бенфикой состоится 24 августа в Нидерландах. Матч запланирован на 24 августа, старт встречи — 22:00.

Ранее сообщалось, что сын Это'о проходит просмотр в Бенфике.