Англия

Украинец начнет поединок чемпионата Англии на скамейке запасных.

В поединке третьего тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на своем поле сойдется в противостоянии с Вулверхэмптоном.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес определился со стартовым составом на этом матч, места в котором вновь не оказалось для нападающего Андрея Ярмоленко.

30-летний украинец попал в заявку своей команды, однако начнет поединок против Вулверхэмптона со скамейки запасных. Отметим, что в нынешнем сезоне АПЛ Ярмоленко в стартовом составе Вест Хэма еще не появлялся.

Напомним, матч Вест Хэм — Вулверхэмптон состоится в воскресенье, 27 сентября, в 21:00 по киевскому времени.