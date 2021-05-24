Англия

Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽ После потери шансов на чемпионский титул в Ла Лиге из-за поражения Сельте (1:2), в прессе появились слухи о решение боссов Барселоны уволить Рональда Кумана с поста главного тренера.

Тренерам Барселоны определено нужно что-то делать со своей обороной

⚽ Нападающий Харри Кейн предупредил боссов Тоттенхэма, что хочет сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

В следующем сезоне есть идеальная возможность войти в историю мирового футбола, став первым победителем Лиги конференций🏺

Чего нельзя сказать о самом праве проведения чемпионата мира🙃💰

⚽ Отец футболиста Дженоа Джанлуки Скамакки совершил разбойное нападение на тренировочный лагерь Ромы.

Нет. Просто если уничтожить тренировочный лагерь Ромы, то новому главному тренеру не будет где работать😏

⚽ Во время празднования чемпионства главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола исполнил один из хитов культовой британской группы Oasis — Don't Look Back In Anger.

The boss. Cool as fuck 😎 pic.twitter.com/lFM5GLiZvN — Raff (@BeersnBlues) May 17, 2021

⚽ Легендарный нападающий Манчестер Юнайтед Эрик Кантона включен в Зал славы АПЛ.

И не солгал ведь...

⚽ Динамо Киев объявило о возвращении в клуб 13 футболистов.

Что можно усилить в команде, в которой заложен такой крепкий фундамент?🤔

И всё ради того, чтобы мы потом разбили это на 13 отдельных новостей😅

⚽ Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил, что в каталонском клубе вскоре произойдут изменения: "Ла Лига была необъяснимо проиграна. На следующей неделе будет принято множество решений, это конец цикла".

Лапорта поймет только последние три слова — Visca el Barca👀

⚽ Гол Руслана Малиновского не помог Аталанте обыграть Ювентус в финале Кубка Италии.

Действительно, где в предложенном заголовке фамилия Малиновский?😠💛💙

⚽ Полузащитник Жереми Бога официально объявил, что покинет Сассуоло и может последовать в другой клуб вслед за Роберто де Дзерби: "Переход в Шахтер? Если есть возможность последовать за тренером, то почему бы и нет?"

⚽ Бывший вратарь сборной Украины, Шахтера и Динамо Александр Рыбка продолжит свою карьеру в харьковском Металле.

Ну, типа (с)

⚽ Нападающий Баварии Роберт Левандовски побил рекорд Герда Мюллера.

Золотой мяч: Wenger Edition😎

⚽ Нападающий Луис Суарес не стал сдерживать эмоций после победы Атлетико в Ла Лиге.

Tears of joy for @LuisSuarez9! 🥲



His 21 goals helped earn the #LaLigaSantander title for @atletienglish... ❤️🏆🤍 pic.twitter.com/X2WVDvlQqz — LaLiga English (@LaLigaEN) May 22, 2021

⚽ Олимпик объявил об уходе Яя Туре с должности ассистента главного тренера после четырех месяцев сотрудничества.

Как говорится, уходит целая эпоха👏👏👏

⚽ Полузащитник Ливерпуля Жорджиньо Вейналдум после матча против Кристал Пэлас заявил, что покидает клуб: "Стараюсь не расплакаться".

Поймут только читатели Football.ua👇

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