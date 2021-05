Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Тренерам Барселоны определено нужно что-то делать со своей обороной

В следующем сезоне есть идеальная возможность войти в историю мирового футбола, став первым победителем Лиги конференций🏺

Чего нельзя сказать о самом праве проведения чемпионата мира🙃💰

Нет. Просто если уничтожить тренировочный лагерь Ромы, то новому главному тренеру не будет где работать😏

The boss. Cool as fuck 😎 pic.twitter.com/lFM5GLiZvN

И не солгал ведь...

Что можно усилить в команде, в которой заложен такой крепкий фундамент?🤔

И всё ради того, чтобы мы потом разбили это на 13 отдельных новостей😅

Лапорта поймет только последние три слова — Visca el Barca👀

Действительно, где в предложенном заголовке фамилия Малиновский?😠💛💙

Ну, типа (с)

Золотой мяч: Wenger Edition😎

Tears of joy for @LuisSuarez9! 🥲



His 21 goals helped earn the #LaLigaSantander title for @atletienglish... ❤️🏆🤍 pic.twitter.com/X2WVDvlQqz