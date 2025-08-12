Англія

Омар Альдерете перебрався до чемпіонату Англії з Хетафе.

Центральний захисник Омар Альдерете залишив Хетафе заради переходу до Сандерленда, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

За даними видання The Athletic, за 28-річного парагвайця виклали близько 10,4+1 млн фунтів стерлінгів. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2029 року.

Хетафе орендував Альдерете в Герти в серпні 2022-го, а в липні наступного року придбав його за 4 млн євро. На рахунку Омара два гола й два асисти в 99-ти матчах за клуб Ла Ліги. Раніше він також виступав за Валенсію, Базель, Уракан, Хімнасію і Есгріму, а також Серро Портеньйо (вихованець).

У 29-ти поєдинках за збірну Парагваю оборонець відзначився трьома результативними ударами.

Зазначимо, що парагваєць став 11-м літнім підписанням Сандерленда. За даними transfermarkt, сьогодні витрати клубу перетнули позначку в 150 млн євро.