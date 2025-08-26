Англія

Атакуючий півзахисник залишить Вільярреал за 30 млн євро.

Крістал Пелес домовився про підписання іспанського вінгера Єремі Піно з Вільярреала, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода досягнута усіма сторонами, включно з 22-річним гравцем, який погодився на перехід до Лондона.

Сума трансферу становить 30 млн євро фіксованої плати плюс бонуси, а сам Піно підпише довгостроковий контракт із "орлами".

У минулому сезоні Єремі Піно провів за Вільярреал 35 матчів, в яких він забив 4 голи та віддав 10 асистів.