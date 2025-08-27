Англія

Вулвергемптон готовий заплатити за нападника близько 25 млн євро.

Толу Арокодаре може здійснити головний трансфер у своїй кар’єрі. За даними бельгійських ЗМІ, Вулвергемптон готує офіційну пропозицію щодо нападника Генка. Сума майбутньої угоди оцінюється у 25 мільйонів євро.

24-річний нігерієць усе літо перебував у центрі чуток, адже його пов’язували з клубами з Англії, Німеччини та Італії. У підсумку саме "Вулвз" готові зробити конкретний крок і переманити бомбардира до АПЛ.

Минулого сезону Арокодаре став найкращим голеадором чемпіонату Бельгії, забивши 21 м’яч. Форвард, який приєднався до Генка з Ам’єна за 5 млн євро, спочатку не вражав, однак після приходу Торстена Фінка розкрив свій потенціал і став ключовим гравцем атаки.

Генк уже підписав Аарона Бібу та придивляється до шведа Юсефа Ерабі, готуючись до відходу свого лідера.

Перехід Арокодаре може мати й міжнародне продовження: у Вулвергемптоні він має замінити Йоргена Странда Ларсена, а той у свою чергу може відкрити шлях Александеру Ісаку до Ліверпуля.