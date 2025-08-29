Англія

Бразильський вінгер близький до повернення в іспанський клуб на постійній основі.

Манчестер Юнайтед прийняв пропозицію Бетіса щодо трансферу бразильського вінгера Антоні.

Як повідомляє Sky Sports, 25-річний нападник отримав дозвіл на подорож до Севільї, аби фіналізувати перехід. Тепер усе залежить від особистих домовленостей між гравцем та іспанським клубом.

Нагадаємо, другу половину минулого сезону Антоні провів у складі Бетіса на правах оренди, де відзначився 9 голами у 24 матчах. Сам футболіст зізнавався, що прагне повернутися до клубу, попри інтерес з боку Атлетіко, Баєра, Баварії та клубів із Саудівської Аравії.

Антоні перейшов до Манчестер Юнайтед улітку 2022 року з Аякса за 86 мільйонів фунтів стерлінгів. Втім, його трирічний період в Англії виявився невдалим, чого не скажеш про Іспанію: бразилець забив лише 12 м’ячів у 96 матчах за команду.