Серед кандидатів легенди Манчестер Юнайтед, Челсі, Ліверпуля, Арсенала та інших клубів.
Майкл Оуен, Getty Images
09 вересня 2025, 13:48
Англійська Прем'єр-ліга оприлюднила список із 15 футболістів, які претендують на включення до Зали слави ліги.
До переліку кандидатів потрапили такі легендарні гравці:
- Сол Кемпбелл
- Майкл Каррік
- Джермейн Дефо
- Патріс Евра
- Сеск Фабрегас
- Лес Фердінанд
- Роббі Фаулер
- Еден Азар
- Гарі Невілл
- Майкл Оуен
- Тедді Шерінгем
- Давід Сільва
- Яя Туре
- Едвін ван дер Сар
- Неманія Відіч
Нагадаємо, у 2024 році до Зали слави АПЛ були включені два ексзахисники Челсі — Джон Террі та Ешлі Коул, а також колишній нападник Манчестер Юнайтед Ендрю Коул.