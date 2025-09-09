Англійська Прем'єр-ліга оприлюднила список із 15 футболістів, які претендують на включення до Зали слави ліги.

До переліку кандидатів потрапили такі легендарні гравці:

- Сол Кемпбелл
- Майкл Каррік
- Джермейн Дефо
- Патріс Евра
- Сеск Фабрегас
- Лес Фердінанд
- Роббі Фаулер
- Еден Азар
- Гарі Невілл
- Майкл Оуен
- Тедді Шерінгем
- Давід Сільва
- Яя Туре
- Едвін ван дер Сар
- Неманія Відіч

Нагадаємо, у 2024 році до Зали слави АПЛ були включені два ексзахисники Челсі — Джон Террі та Ешлі Коул, а також колишній нападник Манчестер Юнайтед Ендрю Коул.