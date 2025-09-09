Англія

Серед кандидатів легенди Манчестер Юнайтед, Челсі, Ліверпуля, Арсенала та інших клубів.

Англійська Прем'єр-ліга оприлюднила список із 15 футболістів, які претендують на включення до Зали слави ліги.

До переліку кандидатів потрапили такі легендарні гравці:

- Сол Кемпбелл

- Майкл Каррік

- Джермейн Дефо

- Патріс Евра

- Сеск Фабрегас

- Лес Фердінанд

- Роббі Фаулер

- Еден Азар

- Гарі Невілл

- Майкл Оуен

- Тедді Шерінгем

- Давід Сільва

- Яя Туре

- Едвін ван дер Сар

- Неманія Відіч

Нагадаємо, у 2024 році до Зали слави АПЛ були включені два ексзахисники Челсі — Джон Террі та Ешлі Коул, а також колишній нападник Манчестер Юнайтед Ендрю Коул.