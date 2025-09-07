Англійські клуби зацікавлені у підписанні українського форварда Роми вже у січні.
Артем Довбик, getty images
07 вересня 2025, 20:53
Лідс і Ньюкасл продовжують стежити за форвардом збірної України та Роми Артемом Довбиком. Про це повідомляє портал Ontheminute.com.
Обидві команди мають намір поборотися за нападника під час зимового трансферного вікна. Лідс бачить у Довбику потужного гравця, який здатен посилити атаку завдяки фізичним якостям та вмінню реалізовувати моменти. Ньюкасл, своєю чергою, планує зміцнити передню лінію і розглядає українця як один із пріоритетних варіантів.
Джерело підкреслює: боротьба за Довбика може стати однією з головних трансферних тем січня.
Нагадаємо, Артем Довбик перейшов до Роми влітку з Жирони за 30,5 мільйона євро. У цьому сезоні він провів два матчі за римський клуб, обидва рази виходячи на заміну.