Усе заради поїздки на мундіаль.
Коббі Мейну, Getty Images
10 вересня 2025, 13:59
Наприкінці літнього трансферного вікна англійський центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну сповістив керівництво про бажання залишити клуб.
Однак тоді 20-річного гравця в підсумку вдалось утримати в складі команди Рубена Аморіма, незважаючи на зацікавленість, зокрема, із боку італійського Наполі.
Проте на цьому історія з потенційним відходом гравця не завершилась — Мейну бачить на своєму рахунку лише 135 хвилин та один гольовий пас у двох матчах на старті сезону й бажає, щоб цього ігрового часу ставало дедалі більше.
У мріях гравця, як і будь-кого, хто наближений до національної збірної Англії, поїхати на чемпіонат світу-2026 у складі команди Томаса Тухеля.
Коббі в свою чергу впевнений, що більша кількість зіграних матчів дозволить йому привернути увагу німецького фахівця.
І якщо Юнайтед це не можуть забезпечити, то в зимове трансферне вікно футболіст знову повернеться до ідеї з орендою в Наполі, який зберігає інтерес до нього.