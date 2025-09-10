Англія

Усе заради поїздки на мундіаль.

Наприкінці літнього трансферного вікна англійський центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну сповістив керівництво про бажання залишити клуб.

Однак тоді 20-річного гравця в підсумку вдалось утримати в складі команди Рубена Аморіма, незважаючи на зацікавленість, зокрема, із боку італійського Наполі.

Проте на цьому історія з потенційним відходом гравця не завершилась — Мейну бачить на своєму рахунку лише 135 хвилин та один гольовий пас у двох матчах на старті сезону й бажає, щоб цього ігрового часу ставало дедалі більше.

У мріях гравця, як і будь-кого, хто наближений до національної збірної Англії, поїхати на чемпіонат світу-2026 у складі команди Томаса Тухеля.

Коббі в свою чергу впевнений, що більша кількість зіграних матчів дозволить йому привернути увагу німецького фахівця.

І якщо Юнайтед це не можуть забезпечити, то в зимове трансферне вікно футболіст знову повернеться до ідеї з орендою в Наполі, який зберігає інтерес до нього.