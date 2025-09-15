Англія

Гвардіола наголосив на важливості перемоги в дербі, але визнав, що ідеалу ще немає.

Манчестер Сіті здобув упевнену перемогу в дербі проти Манчестер Юнайтед (3:0) у 4-му турі АПЛ, після чого головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола поділився своїми враженнями.

Іспанець підкреслив, що команда продемонструвала характер, проте ще далека від максимальної форми: "Проявили характер, але нам ще є що покращувати", — заявив Гвардіола.

Пеп також відзначив складність старту сезону на тлі високої конкуренції в чемпіонаті, але ціль клубу залишається незмінною — боротися за трофеї та залишатися серед лідерів.

Окремо наставник подякував уболівальникам за підтримку: "Емоції трибун — це привілей і мотивація для нас у такі принципові дні".

Гвардіола звернув увагу на гру окремих виконавців. Він знову виділив Філа Фодена, який, за його словами, "обожнює вриватися до штрафного" та залишається ключовим у побудові атак Сіті. Також наставник підкреслив форму Ерлінга Голанда, назвавши його внесок неймовірним. Норвежець забив сім м’ячів у двох останніх матчах, а в поєдинку проти Юнайтед оформив історичний показник — 50 голів у 50 домашніх іграх АПЛ. Швидше цього рубежу вдавалося досягти лише Алану Ширеру (47 матчів).

Ця перемога стала важливою для Сіті після двох поспіль поразок перед міжнародною паузою. За словами Гвардіоли, дисципліна й ефективність у ключових епізодах допомогли команді знову вийти на правильний шлях.



До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед у четвертому турі сезону АПЛ-2025/26.