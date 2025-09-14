Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках четвертого туру чемпіонату Англії-2025/26 Манчестер Сіті прийматиме Манчестер Юнайтед.

Поєдинок відбудеться в неділю, 14 вересня, на Етіхад Стедіум у Манчестері. Початок — о 18:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.81, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 4.25. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.95.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.17.

Коефіцієнтом 1.80 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ерлінга Голанда.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.97.

Слідкуйте за матчем Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед на Football.ua.