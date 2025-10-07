Англія

Іспанський голкіпер залишається одним із ключових гравців Мікеля Артети, хоча термін його угоди не змінився.

Арсенал винагородив воротаря Давіда Раю новим покращеним контрактом, підкресливши його важливу роль у команді Мікеля Артети. Про це повідомляє журналіст Семі Мокбел із BBC.

За інформацією джерела, сторони досягли домовленості ще влітку, однак клуб поки офіційно не оголосив про нову угоду. Рая отримав підвищення заробітної плати, тоді як термін контракту залишився без змін — до 2028 року, з можливістю продовження ще на один сезон.

Раніше голкіпер заробляв близько 100 тисяч фунтів на тиждень, тож його нова зарплата стала відчутно вищою. Схожу угоду цього літа підписав і Леандро Троссар, який також отримав підвищення без продовження терміну дії контракту.

Рая приєднався до Арсеналу з Брентфорда спершу на правах оренди у 2023 році, а згодом став повноцінним гравцем клубу. За цей час він утвердився як один із найкращих воротарів Англії та світу, двічі поспіль здобувши нагороду "Золота рукавичка" у Прем’єр-лізі.

Окрім того, як зазначає BBC, Арсенал також веде переговори щодо нових контрактів із Юррієном Тімбером та Букайо Сакою, тоді як Вільям Саліба, Габріел Магальяес, Ітан Нванері, Майлз Льюїс-Скеллі уже продовжили свої угоди раніше цього року.