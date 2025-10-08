Туринці планують підписати Геррейру взимку.
Рафаель Геррейру, Getty Images
08 жовтня 2025, 14:32
Захисник мюнхенської Баварії Рафаель Геррейру може змінити німецький чемпіонат на італійську Серія А.
Зацікавленість у трансфері гравця проявляє туринський Ювентус, повідомляє Tuttosport. За даними журналістів, "стара синьйора" має намір підписати 31-річного португальця в зимове трансферне вікно.
Ринкова вартість Рафаеля оцінюється в 8 мільйонів євро, а його трудова угода з мюнхенцями спливає влітку наступного року.
У поточному сезоні Бундесліги португальський захисник взяв участь у чотирьох поєдинках, віддавши одну гольову передачу.
