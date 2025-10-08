Він поступається рекорду Хосепа на одну гру.
Венсан Компані, Getty Images
08 жовтня 2025, 15:59
Венсан Компані досяг позначки в 100 набраних очок на чолі Баварії за 40 матчів, завдяки розгромній перемозі над Айнтрахтом (3:0).
За даними Opta, у історії Баварії швидше 100 очок з початку роботи в клубі набирали лише Пеп Гвардіола (за 39 ігор).
Компані повторив досягнення Ганса-Дітера Фліка та обійшов Хабі Алонсо (47 матчів). Цей показник підкреслює ефективність бельгійського тренера.
Раніше повідомлялося, що Кейн встановив рекорд Бундесліги за кількістю голів на старті сезону.