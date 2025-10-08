Німеччина

Він поступається рекорду Хосепа на одну гру.

Венсан Компані досяг позначки в 100 набраних очок на чолі Баварії за 40 матчів, завдяки розгромній перемозі над Айнтрахтом (3:0).

За даними Opta, у історії Баварії швидше 100 очок з початку роботи в клубі набирали лише Пеп Гвардіола (за 39 ігор).

Компані повторив досягнення Ганса-Дітера Фліка та обійшов Хабі Алонсо (47 матчів). Цей показник підкреслює ефективність бельгійського тренера.

Раніше повідомлялося, що Кейн встановив рекорд Бундесліги за кількістю голів на старті сезону.