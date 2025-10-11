60 млн євро і висока зарплата — головні перепони на шляху до трансферу.
Сандро Тоналі, getty images
11 жовтня 2025, 23:30
Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі може змінити клуб вже найближчим часом. За інформацією італійського видання Calciomercato, одразу кілька топ-команд зацікавлені у трансфері 25-річного футболіста.
Найбільшу активність проявляє Ювентус, однак головною перешкодою для туринців може стати висока зарплатня гравця. Окрім "старої сеньйори", ситуацію навколо Тоналі уважно моніторять Мілан та Манчестер Юнайтед, який бачить у хавбеку підсилення центру поля.
У поточному сезоні Сандро Тоналі провів 9 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома результативними передачами. Його контракт з Ньюкаслом чинний до літа 2028 року.
Згідно з даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 60 мільйонів євро.