Англія

60 млн євро і висока зарплата — головні перепони на шляху до трансферу.

Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі може змінити клуб вже найближчим часом. За інформацією італійського видання Calciomercato, одразу кілька топ-команд зацікавлені у трансфері 25-річного футболіста.

Найбільшу активність проявляє Ювентус, однак головною перешкодою для туринців може стати висока зарплатня гравця. Окрім "старої сеньйори", ситуацію навколо Тоналі уважно моніторять Мілан та Манчестер Юнайтед, який бачить у хавбеку підсилення центру поля.

У поточному сезоні Сандро Тоналі провів 9 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома результативними передачами. Його контракт з Ньюкаслом чинний до літа 2028 року.

Згідно з даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 60 мільйонів євро.