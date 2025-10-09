Іспанія

Арсенал і Ньюкасл цікавилися півзахисником, однак мадридці не мають наміру розлучатися з одним із найперспективніших гравців команди.

Мадридський Реал не розглядатиме пропозиції щодо переходу Арди Гюлера під час зимового трансферного вікна. Як повідомляє TeamTalk, головний тренер "вершкових" Хабі Алонсо повністю довіряє 20-річному турецькому півзахиснику та вважає його важливою частиною своєї команди.

За інформацією джерела, Гюлер потрапив у сферу інтересів Арсенала та Ньюкасла, які готували запити на можливий трансфер уже в січні. Проте Алонсо однозначно заявив, що продаж футболіста виключений.

"Підписати Гюлера зараз неможливо. Після призначення Алонсо Арда отримав більше довіри й довів, що заслуговує свого місця. Він відповів на це голами та асистами. Це гравець топрівня — і для Реала, і для збірної Туреччини. У нього довгостроковий контракт із клубом", — цитує журналіста Піта О’Рурка TeamTalk.

Керівництво мадридців також не планує відпускати жодного ключового футболіста в зимове міжсезоння, адже команда продовжує боротьбу за трофеї одразу в трьох турнірах — Ла Лізі, Лізі чемпіонів і Кубку Іспанії.