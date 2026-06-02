Головний тренер збірної Йорданії Селламі визначився із заявкою команди на чемпіонат світу-2026. Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Йорданії.

Збірна Йорданії оголосила заявку з 26 футболістів на майбутній чемпіонат світу 2026, який пройде з 11 червня по 19 липня у трьох країнах: США, Мексиці та Канаді.

Головною зіркою цієї команди є 28-річний півзахисник Муса Аль-Таамарі, який виступає за представника Ліги 1. В сезоні 2025/26 він зіграв за Ренн 36 ігор у яких забив 7 голів (навіть у ворота ПСЖ) та віддав 11 результативних передач.

Склад збірної Йорданії на ЧС-2026:

Воротарі: Язід Абулайла (Аль-Хуссейн), Нур Бані Аттія (Аль-Файсалі), Абдалла Аль-Фахурі (Аль-Вехдат).



Захисники: Мохаммад Абу Хашиш (Аль-Карма), Абдалла Насіб (Аль-Завраа), Хусам Абу Дахаб (Аль-Файсалі), Язан Аль-Араб (ФК Сеул), Мо Абуалнаді (Селангор), Салім Обаїд (Аль-Хуссейн), Саед Аль-Росан (Аль-Хуссейн), Іхсан Хаддад (Аль-Хуссейн), Анас Бадаві (Аль-Файсалі).



Півзахисники: Амер Джамус (Аль-Завраа), Нур Аль-Равабдех (Селангор), Раджаї Айєд (Аль-Хуссейн), Ібрагім Садех (Аль-Карма), Моханнад Абу Таха (Аль-Кува Аль-Джавія), Нізар Аль-Рашдан (Катар СК), Мохаммад Аль-Дауд (Аль-Вехдат).



Нападники: Мохаммад Абу Зрайк (Раджа Касабланка), Алі Олван (Аль-Сайлія), Муса Аль-Таамарі (Ренн), Одех Аль-Фахурі (Пірамідс), Махмуд Аль-Марді (Аль-Хуссейн), Ібрагім Сабра (Локомотива Загреб), Алі Азайзе (Аль-Шабаб).

В групі збірна Йорданії зіграє проти Австрії, Аргентини та Алжиру.