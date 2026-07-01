Англія

"Шпори" можуть провести рекордну трансферну кампанію після найгіршого сезону в АПЛ.

Лондонський Тоттенгем продовжує роботу на трансферному ринку, намагаючись підписати півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, керівництво "шпор" вирішило збільшити свою пропозицію до 100 мільйонів євро. При цьому Ньюкасл вимагає за футболіста 115 млн євро.

Раніше була інформація, що Тоттенгем та Тоналі погодили особистий контракт до літа 2032 року.

Також ЗМІ повідомляли, що Тоттенгем виграв гонку за півзахисника Вест Гема Матеуша Фернандеша, який коштуватиме "шпорам" 98,5 млн євро.

Минулого сезону Тоналі провів 53 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав шість гольових передач.