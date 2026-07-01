Англія

В клубі впевнені у своїй трансферній стратегії та вже працюють над альтернативними кандидатами.

Манчестер Юнайтед продовжує шукати підсилення в центр поля, незважаючи на те, що за останній тиждень клуб не зміг підписати двох пріоритетних кандидатів. Про це повідомляє BBC.

Спочатку "червоні дияволи" поступилися Манчестер Сіті у боротьбі за Елліота Андерсона, який перейшов до складу "містян" за рекордні для Ноттінгем Форест 116 мільйонів фунтів. Пізніше Тоттенгем випередив Юнайтед у переговорах щодо Матеуша Фернандеша, домовившись із Вест Гемом про трансфер за 85 мільйонів фунтів.

У клубі визнають, що висока вартість провідних півзахисників змушує діяти обережно. Керівництво Манчестер Юнайтед не має наміру брати участь у фінансових перегонах і переконане, що дотримується правильної трансферної стратегії, посилаючись на успішну літню кампанію минулого року.

Водночас Юнайтед уже погодив трансфер бразильського хавбека Едерсона з Аталанти за 35 мільйонів фунтів. Через виклик до збірної Бразилії на чемпіонат світу футболіст пройде медичне обстеження лише після завершення виступів на турнірі, після чого також отримає щонайменше тритижневу відпустку.

За даними джерела, манкуніанці планують підписати ще як мінімум одного, а можливо й двох центральних півзахисників. Серед кандидатів розглядаються Карлос Балеба з Брайтона, Алекс Скотт і Тайлер Адамс із Борнмута, а також Фелікс Нмеча, якого добре знає спортивний директор клубу Джейсон Вілкокс.

Крім того, Манчестер Юнайтед продовжує стежити за ситуацією навколо Орельєна Чуамені, хоча наразі очікується, що француз залишиться в Реалі.

Попри відсутність нових офіційних підписань і продажів цього літа, в Манчестер Юнайтед зберігають спокій та запевняють, що необхідні трансфери ще будуть здійснені до закриття літнього трансферного вікна.