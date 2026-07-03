Англія

Лондонський клуб розглядає можливість підписання 28-річного гравця Астон Вілли та збірної Англії за 35 млн фунтів.

Лондонський Арсенал продовжує уважно стежити за лідерами бірмінгемської Астон Вілли. Як повідомляє авторитетне британське видання The Daily Mail, окрім вже добре задокументованого інтересу до нападника Моргана Роджерса, на радари канонірів потрапив його товариш по команді — Езрі Конса.

Тренерський штаб лондонців неабияк приваблює ігрова універсальність 28-річного захисника збірної Англії. Конса здатен надійно та ефективно закривати одразу дві позиції: діяти як у центрі оборони, так і на правому фланзі. Така багатогранність ідеально відповідає тактичним вимогам сучасного Арсенала.

За інформацією джерела, керівництво лондонського клубу сподівається, що зможе здійснити цей трансфер та забрати футболіста з Вілла Парк за суму в розмірі близько 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Утім, реалізувати цей план буде вкрай непросто.

Наразі жодних офіційних чи неофіційних переговорів між сторонами ще не відбулося. До того ж боси Астон Вілли зовсім не планують влаштовувати розпродаж своїх ключових гравців і оцінюють трансферну вартість Конси значно вище за суму, яку потенційно готові запропонувати каноніри.

У сезоні 2025/26 Езрі зіграв 48 матчів за Віллу у всіх турнірах та допоміг виграти Лігу Європи. Наразі Конса перебуває у лавах національної збірної Англії. Захисник провів на полі всі поєдинки, включно з важкою перемогою проти ДР Конго (2:1) Наступним випробуванням підопічних Тухеля стане Мексика. Матч відбудеться 6 липня о 03:00.

Раніше стало відомо, що збірна Англії знайшла пікантний спосіб боротьби з високогір'ям перед грою із Мексикою.