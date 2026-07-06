Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан англійської збірної прокоментував епізод із пенальті у матчі проти Мексики на ЧС-2026.

Нападник і капітан збірної Англії Гаррі Кейн висловився щодо спірного епізоду з пенальті у поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Мексики, який завершився перемогою англійців з рахунком 3:2.

Форвард відкрив рахунок із одинадцятиметрової позначки на 60-й хвилині, однак незабаром арбітр призначив пенальті вже у ворота англійської команди, який мексиканці реалізували.

"Я думав, що дістався до м’яча першим. Це був один із тих днів, коли суддя часто приймав рішення не на нашу користь. Зрештою, це не мало значення, тож так, я щасливий", – сказав Кейн.

Попри суперечливі суддівські рішення, збірна Англії зуміла втримати перевагу та пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026, де зіграє з Норвегією.