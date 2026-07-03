Англія

Капітан "чорних котів" відхилив можливість трансферу після розмови з керівництвом клубу.

Центральний півзахисник Граніт Джака не змінить клуб цього літа та продовжить виступати за Сандерленд. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, Челсі виявляв серйозний інтерес до швейцарця та навіть зробив першу пропозицію щодо його трансферу, однак вона була відхилена. Сандерленд від самого початку дав зрозуміти, що не має наміру продавати свого капітана.

Зазначається, що Джака був зацікавлений у можливості знову попрацювати з Хабі Алонсо, під керівництвом якого успішно виступав у Баєрі. Проте після переговорів із керівництвом Сандерленда футболіст вирішив залишитися в команді та підтвердив свою відданість клубу.

Ключовими факторами такого рішення стали перспектива вивести Сандерленд до єврокубків, довгострокові амбіції клубу, а також міцний зв'язок із уболівальниками та атмосфера на Стедіум оф Лайт.

Перша пропозиція Челсі становила лише близько 8 мільйонів фунтів стерлінгів, і хоча лондонці розглядали можливість покращити її, після рішення самого футболіста продовжити кар'єру в Сандерленді подальші переговори, ймовірно, не відбудуться.

Сандерленд вважає Джаку одним із найважливіших гравців як на полі, так і за його межами, та розраховує на нього в новому сезоні.