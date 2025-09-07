Інше

У вересні та жовтні — одна пауза замість двох. Решта вікон поки залишаються без змін.

FIFA ухвалила рішення змінити структуру міжнародного календаря, скоротивши кількість перерв на матчі збірних з чотирьох до трьох. Про це повідомляє London World.

Вереснева та жовтнева паузи будуть об’єднані в одне вікно, яке триватиме з 21 вересня по 8 жовтня. Протягом цього періоду кожна національна команда зможе провести до чотирьох матчів.

Листопадова та березнева міжнародні перерви залишаться без змін.

У FIFA вважають, що новий формат дозволить збірним краще адаптуватися до спільної роботи після клубних змагань. Також зазначається, що це допоможе командам знайти ритм, який часто втрачається через короткотривалі збори.

"Вікно з чотирьох матчів має допомогти полегшити цей перехід, навіть якщо інші вікна залишаться без змін", — йдеться в офіційному коментарі.

Нагадаємо, чинна міжнародна пауза триватиме до 10 вересня.