Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер української національної команди поспілкується з представниками ЗМІ.

Керманич збірної України Сергій Ребров візьме участь у пресконференції, присвяченій виїзному поєдинку відбору на ЧС-2026 з Азербайджаном.

Українці зустрінуться з азербайджанцями в Баку завтра, 9 вересня. Матч прийматиме Республіканський стадіон ім. Тофіка Бахрамова. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом. Для обох збірних цей матч стане другим у рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Пресконференція за участі Реброва має розпочатися сьогодні, 8 вересня, о 16:30 за київським часом.