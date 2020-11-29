Фавориты противостояний

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Наполи в рамках поединка девятого тура чемпионата Италии примет на своем поле Рому. Неаполитанцы после восьми сыгранных матчей набрали четырнадцать баллов и находятся на седьмой строчке турнирной таблицы. В прошлом туре Наполи принимал на своем поле Милан и уступил со счетом 1:3.

Рома, в свою очередь, после восьми проведенных поединков расположилась на четвертой позиции с семнадцатью набранными баллами. В прошлом туре римляне принимали на своем поле Парму и добились победы с разгромным счетом 3:0. Подопечные Фонсеки в последних матчах показывают отличный футбол, который приносит результат.

Статистика личных встреч довольно ровная. В последних пяти поединках Наполи отпраздновал две победы, дважды проиграл и один раз сыграл вничью. В четырех из пяти поединков команды пробивали тотал 2,5 голов.

Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение Наполи. Так, компания Фаворит предлагает на победу неаполитанцев коэффициент 2,01. Успех гостей оценен в 3,7, а ничья — в 3,8.