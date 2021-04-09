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Football.ua анализирует всю тренерскую карьеру Олега Блохина и задается вопросом — успешная или провальная она получилась в итоге.

У самого молодого поколения украинских футбольных болельщиков, не без помощи журналистов, выработались четкие ассоциации с тренерской карьерой Олега Блохина – беляши, "камон плей", "будем разбираться" и, конечно же, худший результат Динамо в истории чемпионатов Украины. Однако, период Блохина в Динамо – это лишь 1,5 года из почти 24-летней тренерской карьеры Олега Владимировича. Поэтому судить о его тренерских способностях только по этому периоду, выглядит, по крайней мере, несправедливо.

Football.ua предлагает подойти к этому вопросу более глобально и проанализировать весь тренерский путь легенды украинского футбола, чтобы попытаться, хотя бы частично понять, каков он – тренер Олег Блохин?

Благодаря выдающейся футбольной карьере, тренерский путь Блохину удалось начать сразу же на наивысшем уровне – 37-летний начинающий наставник был приглашен в именитый Олимпиакос. Сезон-1989/1990 выдался для "красно-белых" неоднозначным – в чемпионате команда заняла лишь четвёртое место, что было провалом, зато Олимпиакос выиграл Кубок Греции. Тем не менее, задача перед молодым тренером была очевидной – вернуть Олимпиакос на вершину турнирной таблицы чемпионата.

Для достижения амбициозной цели в команду были приглашены Олег Протасов и Геннадий Литовченко, хорошо знакомые Блохину по чемпионату СССР. Для греческого футбола тех лет приглашение игроков такого уровня, в самом расцвете сил (обоим было по 26), да ещё и выиграв конкуренцию у западноевропейских клубов – это было незаурядное событие. Ещё одним игроком из постсоветского пространства, которого пригласил Блохин, стал форвард Юрий Савичев из московского Торпедо. Тут же греческая пресса нарекла Олега Блохина прозвищем "Царь" (да простит нас Евгений Селезнёв) и стала писать, что теперь Олимпиакос превратится в "мини-Динамо".

Прогресс команды был действительно очевиден, но все складывалось не столь радужно, как ожидала пресса. Подопечным Блохина удалось навязать борьбу за чемпионство и к середине чемпионата осталось фактически два реальных претендента та титул – Панатинаикос и Олимпиакос. В разгар этой гонки, 13 января 1991 года, "красно-белые" прибыли в гости к извечным соперникам – АЕК. Атмосфера на этих матчах и так всегда накалена до предела, теперь же бензина в огонь добавляли антиправительственные протесты, вспыхнувшие в Греции в начале января 1991 года.

Столкновения болельщиков произошли ещё в городе перед началом матча, на трибунах же ситуация вышла из-под контроля к самой концовке матча (при счёте 2:1 в пользу Олимпиакоса), когда-то кто-то бросил на трибуну шашку со слезоточивым газом. После этого на стадионе начался хаос, люди начали разбегаться, президент АЕК в крайне резкой форме что-то объяснял руководителю охраны стадиона. Судья, конечно же, увёл команды с поля. Возможно, сейчас хозяевам дали бы техническое поражение, но тогда было принято решение переиграть матч в другом городе. В переигровке 6 февраля, АЕК минимально победил, причём единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. В те годы Блохин ещё не был "фартовым"…

По словам самого Олега Владимировича, выбегания болельщиков на поле и сопутствующие штрафы были в Греции тех лет нормальным явлением. И не один "домашний" матч Олимпиакосу доводилось играть в других городах. Горячим в том сезоне выдалось и второе дерби с АЕК. Олимпиакос дома спокойно выиграл 3:1, однако уже по завершении матча, когда команды покидали поле в футболистов с трибун полетели камни.

Один из камней попал в голову главного тренера АЕК Душана Баевича, и он упал без сознания. Ирония судьбы состояла в том, что камни бросали фаны АЕК, недовольные судейством – и попали в своего же тренера… Блохин остался на поле, пока не опустеют трибуны над выходом, а на послематчевой пресс-конференции заявил, что произошедшее в Пиреи – продолжение беспорядков, начавшихся зимой в Неа-Филаделфии (район Афин, где находится домашняя арена АЕК).

В таких условиях, Блохину довелось провести свой первый сезон в качестве главного тренера. В итоге Олимпиакос занял второе место, уступив Панатинаикосу 8 очков (тогда ещё начислялось 2 очка за победу). Мог ли Олимпиакос стать чемпионом, не брось кто-то шашку на трибуны в январе 1991-го? Теперь об этом можно лишь гадать, но факт остаётся фактом – Блохину удалось поднять команду на две строчки выше, однако в Кубке Олимпиакос провалился, вылетев уже во втором раунде.

Перед стартом следующего сезона в Олимпиакос уже не приходили звёздные легионеры, на трансферном рынке клуб обошёлся местными футболистами. Греческие СМИ утверждают, что в финансовом плане тот Олимпиакос не отличался стабильностью, периоды достатка сменялись периодами безденежья и предугадать это было невозможно. Сам Блохин впоследствии рассказывал об ещё одной проблеме – президент Олимпиакоса владел местной газетой, которая регулярно указывала тренеру, кого ставить в состав. И если стартовые 11 не совпадали с мнением газеты, Блохину доводилось объясняться перед болельщиками…

Тем не менее, в сезоне-1991/1992 Олимпиакос снова вступил в чемпионскую гонку, но, увы, опять довольствовался лишь серебром. Но если годом ранее отрыв от первого места составлял 8 очков, то теперь всего 3. Зато команде Блохина удалось реабилитироваться в Кубке Греции, выиграв трофей. Причём, на пути к трофею Олимпиакос сперва обыграл в четвертьфинале действующих чемпионов Панатинаикос, а в решающих матчах (финалы тогда были двухматчевые) – традиционно крепкий ПАОК. В Салониках матч завершился вничью 1:1, а в Пиреи команда Блохина одержала уверенную победу – 2:0. Так Блохин завоевал первый трофей в качестве главного тренера.

Забавно выглядят судейские назначения в тех поединках – матч в Салониках судил рефери из Пиреи, а матч в Пиреи – соответственно судья из Салоники. Перед стартом следующего сезона в Олимпиакос перешли два… австралийца, а также бразилец Даниэл Батиста из АЕК – тот самый, который в феврале 1991-го забил единственный мяч Олимпиакосу в переигровке.

Сезон начался снова очень неплохо, Олимпиакос вновь ввязался в чемпионскую гонку, однако более примечательными были выступления команды Блохина в еврокубках. В 1\16 Кубка Кубков Олимпиакосу выпало сыграть с одесским Черноморцем Виктора Прокопенко. Первый матч в Пиреи закончился сенсацией – одесситы сумели минимально победить, благодаря единственному голу Юрия Сака. В Одессе же Олимпиакос доказал своё превосходство в классе и не оставил шансов одесситам – 3:0. Примечательно, что два из трёх мячей забили украинцы – Литовченко и Протасов.

Но ещё более памятным получилось следующее противостояние, в котором команда Блохина обыграла французский Монако. Тренером монегасков в тот период был Арсен Венгер, а в составе команды выступали такие игроки, как Юрий Джоркаефф, Юрген Клинсманн, Лилиан Тюрам, Эмманюэль Пети. Во Франции команда Блохина одержала минимальную победу, а домашний поединок удалось свести к нулевой ничьей.

В четвертьфинале Олимпиакосу предстояло сыграть против Атлетико, однако, на этот матч команда вышла уже при другом тренере… Блохина уволили в январе 1993-го года после ничьей в чемпионате с Эдессаикосом. Судя по всему, это было, как любят говорить некоторые президенты украинских клубов, эмоциональное решение.

Команда не опустилась ниже своего уровня, более того, сделала мини-сенсацию в Кубке Кубков. Продолжалась также борьба и в Кубке Греции. Ошибочность этого увольнения можно доказать простым фактом – Олимпиакос не завоёвывал трофеев 3 года до прихода Блохина в клуб и ещё 4 года после его ухода из клуба. Потому, период Блохина в Олимпиакосе можно оценить положительно – в непростых условиях его команда прогрессировала и показывала результат.

Блохин не задержался долго без футбола – уже в феврале 1993-го он был назначен тренером ПАОКа. Во второй части сезона, украинцу удалось удержать команду на пятой строчке – говорить о более высоких местах не приходилось, так как первая четвёрка ушла в серьёзный отрыв. В следующем сезоне Блохин проработал с ПАОКом тоже лишь полгода – в феврале 1994-го он покинул клуб.

К тому времени команда покинула Кубок, уступив по пенальти Панатиаикосу в третьем раунде, после двух нулевых ничьих. В чемпионате явного провала тоже не было – ПАОК находился на тех же позициях, что и ранее, а закончил тот сезон всё на том же, пятом месте. Греческие журналисты пишут, что Блохин сумел поменять менталитет команды, сделав её футбол более агрессивным и привлекательным. Так или иначе, однозначную оценку периоду Блохина в ПАОК дать тяжело.

Следующая остановка – Ионикос. И это однозначно один из самых успешных периодов в тренерской карьере Блохина. Ионикос к тому моменту завоевал себе репутацию команды-лифта, которая была выше уровнем команд низшего дивизиона, но не дотягивала до уровня Суперлиги. Блохин был назначен по ходу сезона-1994/1995 и сумел проявить себя в качестве кризисного менеджера, заняв с командой спасительную 15-ю строчку.

Но настоящие чудеса начались далее – в следующем сезоне Ионикос, вместо традиционной борьбы за выживание неожиданно занял восьмую строчку, по ходу сезона обыграв дома ставшего чемпионом Панатинаикос и сыграв в гостевую ничью с бывшим клубом Блохина, Олимпиакосом. Местные журналисты называют тот Ионикос "полуглавным героем" греческого футбола тех лет. В следующем сезоне Ионикос продолжает своё триумфальное шествие, закрепившись в середине турнирной таблицы и выйдя в четвертьфинал Кубка, обыграв по ходу дела клуб ОФИ (ставшего бронзовым призёром того чемпионата) с неприличным счётом 7:2.

Однако, в феврале 1997 года Блохин покидает клуб после двух с лишним прекрасных лет в Ионикосе. Чтобы понять, значимость того периода в истории клуба, скажем лишь, что после того, как Блохину удалось сохранить Ионикос в высшем дивизионе в 1995, следующий вылет команды произошёл аж в 2011 году. Впрочем, несмотря на то, что тогда Блохин покинул клуб, главные его успехи с Ионикосом ещё впереди.

В августе же 1998 года, после полуторагодичного перерыва, Блохина второй раз назначают в ПАОК. Назначают, чтобы… уволить через месяц. Блохин провёл лишь семь матчей во главе команды, один раз выиграв, трижды сыграв вничью и трижды проиграв. Конечно, можно обвинить Блохина в неудачном старте работы с ПАОКом, но обычно тренерам даётся хотя бы полгода и одно трансферное окно, чтобы начать подстраивать команду под себя. Потому, вновь, не осмелимся давать оценку периоду работы в ПАОКе.

В ноябре 1998 года Блохина приглашает АЕК. Команда к тому времени вылетела из Кубка УЕФА и унизительно выбыла из первого же раунда Кубка Греции, что и стало поводом к увольнению предыдущего тренера. Украинцу следовало спасти сезон – и ему это удалось.

При Блохине АЕК сумел взять серебряные медали, тем самым обеспечив команде участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Тем не менее, по окончании сезона Блохин покинул клуб. Недолгий период Блохина в АЕК можно оценить положительно – может быть, теоретические шансы отвоевать чемпионство у Олимпиакоса были, но всё же, глядя на ситуацию реалистично – Блохин выдавил из команды максимально возможный результат.

В межсезонье 1999-го года Блохин вернулся в клуб, где его ценили и любили – в Ионикос. Вернулся, чтобы продолжить творить историю. В первом же сезоне после возвращения Блохин выводит скромный клуб, ещё пару лет назад бывший "командой-лифтом", в финал Кубка Греции. Конечно, здесь можно говорить о фарте – по ходу турнира, Ионикосу в раундах на вылет не попадались греческие гранды. И тем не менее, тот выход в финал и поныне остаётся единственным в истории скромного клуба (в решающем матче команда уступила 0:3 АЕКу).

В чемпионате тоже всё шло неплохо – команда не боролась за выживание, а сезон-2000/2001 и вовсе закончила на шестом месте. Блохин спокойно отработал в Ионикосе три года и летом 2002 года покинул клуб, желая вернуться в украинский футбол. Два периода Олега Блохина в Ионикосе можно оценить исключительно отлично. Украинский тренер вошёл в историю скромного греческого клуба не менее прочно, чем футболист Блохин — в историю советского футбола.

Таким образом, за 12-летнюю тренерскую карьеру Блохина в Греции, можно с натяжкой назвать лишь один неудачный период – второй приход в ПАОК. Да и то, это скорее был непонятный период, чем неудачный. В целом же, тренер Олег Блохин или выводил свои команды на более высокий уровень (Олимпиакос 1992, Ионикос 1996 и 2000) или просто выполнял поставленные цели, сохраняя команды на их уровне (Ионикос 1995, АЕК 1998).

Что было дальше – вы хорошо помните. Назначение в сборную Украины, заявление о том, что сборная выйдет в финальную часть напрямую, с первого места и фантастический период 2004-2006. Оценку этому периоду расставляет сама история – ведь до сих пор (спустя 15 лет!) выход в четвертьфинал ЧМ остаётся лучшим достижением в истории сборной Украины, а Блохин, соответственно – лучшим тренером в её истории.

Отбор к ЧЕ-2008, безусловно, был провальным. Во-первых, сборная тогда вошла в период смены поколений, что болезненно для любой команды, а во-вторых, в одной группе с нашей сборной играли действующие чемпион и вице-чемпион мира.

Неполный год работы Блохина в ФК Москва оценивать тяжело, не зная всех подводных камней, с которыми встретился тренер в российском клубе. Блохин возглавил команду, занявшую в прошедшем сезоне четвёртое место. Но уже по ходу работы в ФК Москва, команду начали покидать ведущие футболисты, а вскоре после увольнения Блохина, клуб и вовсе прекратил своё существование из-за недостатка финансирования.

В сезоне-2009/2010 Блохин был назначен спортивным директором одесского Черноморца. Главным тренером стал его друг и ассистент в сборной Украины и ФК Москва Андрей Баль. Эта странная затея закончилась провалом – Черноморец по итогам сезона покинул УПЛ, а Баль и Блохин покинули Одессу. Это был весьма непонятный период и в карьере Блохина, и в истории Черноморца, но мы говорим об оценке Блохина как тренера, а не как спортивного директора, потому этот период опустим.

Возвращение Блохина в сборную Украины состоялось при довольно странных и необычных обстоятельствах. Результат участия на домашнем чемпионате Европы, конечно, несравним с успехом на ЧМ-2006. Но и провалом его назвать безусловно нельзя – Украина выполнила задачу-минимум. И засчитай Кашшаи тот самый гол Девича – ещё неизвестно, чем бы всё закончилось. Можно испытывать разные эмоции вспоминая не слишком красивый уход Блохина из сборной ради Динамо, но оценивая результат полутора лет его второго прихода в сборную, можно дать лишь положительную оценку.

Далее начались те самые 1,5 года в Динамо, по которым сейчас любят оценивать тренера Олега Блохина. Их мы анализировать не будем, он объективно провальный и о нем уже сказано более чем достаточно.

Итак, если максимально критически оценивать работу тренера Олега Блохина, можем выделить следующие провальные периоды его карьеры – ПАОК 1998 (месяц), ФК Москва (11 месяцев), Динамо (1,5 года).

С другой стороны, выделим самые удачные периоды карьеры Олега Владимировича – Олимпиакос 1992-1993 (несмотря на увольнение, проход Монако, записываем в успехи), Ионикос 1995-1997 и 1999-2000, сборная Украины 2004-2006 и 2012.

Что из вышеперечисленного перевешивает – решать вам.

Задачей этого материала было показать, что тренерская карьера Олега Блохина было очень богатой, интересной и насыщенной и оценивать её нужно целостно, исходя из всех провалов и достижений. Впрочем, в очередной раз пересматривая на Youtube серию пенальти в матче со Швейцарией в 2006 году, каждый украинский болельщик имеет повод просто сказать Олегу Блохину: "Спасибо!". А мы оставим ее здесь.

Александр Шевченко, Football.ua