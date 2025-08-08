Франція

Французький гравець підписав контракт із Лансом.

Нападник Флоріан Товен залишив Удінезе заради переходу до Ланса, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.

За даними transfermarkt, "криваво-золоті" виклали за 32-річного француза 6 мільйонів євро. Контракт із ним розраховано до кінця червня 2028 року. Ланс Товен представлятиме у футболці з 10-м номером.

За Удінезе Флоріан виступав із кінця січня 2023 року. Тоді він на правах вільного агента залишив мексиканський Тігрес. У 73-х матчах за клуб з Удіне в усіх турнірах гравець відзначився 15-ма голами й десятьма асистами.

Раніше Товен також представляв марсельський Олімпік, Ньюкасл Юнайтед, Лілль, Бастію й Гренобль. У десяти поєдинках за збірну Франції (2017-2019) він записав на свій рахунок один результативний удар і одну гольову передачу.

Нагадаємо, нещодавно до Ліги 1 повернувся й Тімоті Веа.