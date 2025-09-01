Франція

Гравець уже перебуває в розташуванні клубу.

Французький Марсель під завісу літнього трансферного вікна влаштував вимушений розпродаж двох важливих виконавців, нападника Джонатана Роу та півзахисника Адрієна Рабьо, через те, що гравці побились поміж собою в роздягальні після поразки від Ренна на старті сезону.

Порушників дисципліни в розташуванні клубу вже фактично немає, а на заміну тому ж французькому центральному півзахиснику незабаром має прийти його колега за амплуа з Данії.

Ідеться про гравця англійського Брайтона Меттью О’Райлі, який долучиться до "провансальців" на правах оренди за 2 млн євро.

При цьому французький колектив повністю покриватиме зарплатню 24-річного гравця, але права викупу його контракту не матиме.

О’Райлі в минулому сезоні через травму коліна провів усього 26 матчів (1218 хвилин), забив два голи та віддав чотири гольові передачі.