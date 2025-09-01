Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дешам викликав новачка Екітіке та повернув Павара до складу.

Тренерський штаб національної збірної Франції на чолі з Дідьє Дешамом був змушений внести дві зміни до складу команди, оголошеного минулої середи. Про це повідомляє офіційний акаунт Equipe de France.

Замість травмованого захисника Арсенала Вільяма Саліба до збірної викликаний фланговий захисник Інтера Бенжамен Павар. На рахунку 28-річного футболіста 55 матчів та 5 голів у складі "триколірних".

Також через травму склад покинув нападник Манчестер Сіті Раян Шеркі. Його замінив форвард Ліверпуля Юго Екітіке — це перший виклик 22-річного гравця до національної команди.

Нагадаємо, збірна України розпочне відбір на ЧС-2026 домашнім матчем проти Франції, який заплановано на 5 вересня. Гра відбудеться у польському Вроцлаві.

У групі D, окрім Франції та України, також змагатимуться Ісландія та Азербайджан.

Раніше стало відомо, що жеребкування основної стадії Чемпіонату світу-2026, який відбудеться в США, Канаді та Мексиці, призначене на 5 грудня у Вашингтоні.