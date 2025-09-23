Франція

Француз поділився своїми емоціями після завоювання престижної нагороди.

Вінгер ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле прокоментував отримання Золотого м'яча за підсумками сезону-2024/25.

"Те, що я щойно пережив, – це приголомшливо. У мене просто немає слів. Це був неймовірний рік у ПСЖ, за мою кар’єру багато чого сталося. Те, що цю нагороду мені вручив Роналдінью, легенда футболу, – це щось виняткове.

Я пишаюся тим, чого я досяг. Я хочу подякувати ПСЖ, який підписав мене в 2023 році, президенту, всьому клубу. Нассер Аль-Хелаіфі для мене як батько. Я також хочу подякувати всьому персоналу, який просто приголомшливий, Луїсу Енріке, який теж для мене як батько.

Я також хочу подякувати своїм партнерам по команді, ми виграли практично все. Ви підтримували мене. Ми виграли майже всі трофеї, і цей індивідуальний трофей дійсно є нагородою для команди.

Я також хочу подякувати всім клубам, за які я виступав: Боруссії Дортмунд, Ренну, моєму рідному клубу, де я навчився практично всьому, і Барселоні, де я мріяв грати, де я навчався у таких видатних гравців, як Андрес Іньєста і Ліонель Мессі.

Завоювання Золотого м’яча не було моєю метою в кар’єрі, але це щось виняткове. Я працював, щоб виграти Лігу чемпіонів, Лігу 1, Кубок Франції, і отримати в нагороду індивідуальний трофей – це щось виняткове.

Я також хочу подякувати своїм партнерам по збірній, з якими я ріс, граючи на юнацькому рівні, і подякувати тренеру, який завжди мені довіряв. Тепер ми сподіваємося виграти чемпіонат світу в останній рік його роботи.

Я також хотів би подякувати своєму місту Евр, де я виріс і де вперше зіграв у футбол. Я намагаюся повертатися туди, коли у мене з’являється вільний час; його жителі завжди поруч зі мною.

Я також дякую своїй родині, яка завжди підтримувала мене, моєму агенту, який завжди вірив у мене. Він сказав, що одного разу я виграю Золотий м’яч. Дякую також моїй мамі і моєму найкращому другові, які завжди поруч", — наводить слова Дембеле L'Equipe.

Раніше повідомлялося, що Дембеле став шостим французьким володарем Золотого м'яча.