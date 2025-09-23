Франція

Прекрасний рік від французького вінгера ПСЖ.

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле став шостим представником Франції, який зміг здобути найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світовому футболі – Золотий м'яч.

У боротьбі за нагороду 28-річний француз випередив вінгера Барселони Ламіна Ямала та свого одноклубника Вітінью.

До Дембеле Золотий м'яч змогли завоювати п'ять французів — Раймон Копа (1958), Мішель Платіні (1983, 1984, 1985), Жан-П'єр Папен (1991), Зінедін Зідан (1998) та Карім Бензема (2022).

Таким чином, Франція стала країною з найбільшою кількістю володарів ЗМ, випередивши Італію та Німеччину — які мають по п'ять володарів престижної нагороди.

Також Дембеле став десятим гравцем, якому вдалося здобути ЗМ, стати чемпіоном світу та переможцем Ліги чемпіонів.

Насамкінець Усман став першим гравцем за останні 30 років, якому вдалося взяти нагороду з першої спроби номінації. До цього таким досягненням відзначився Джордж Веа у 1995 році.

Раніше повідомлялося, що Бонматі втретє поспіль виграла Золотий м’яч серед жінок.