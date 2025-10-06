Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

До заявки увійшли 26 футболістів, включно з легіонерами з Польщі, Німеччини та Південної Кореї.

Головний тренер збірної Азербайджану Айхан Аббасов оголосив список футболістів, викликаних на жовтневі матчі європейської кваліфікації ЧС-2026 проти Франції та України. Про це повідомляє Українська асоціація футболу з посиланням на сайт Асоціації футбольних федерацій Азербайджану.

До заявки увійшли 26 виконавців. Найбільше представництво має Карабах — одразу шість гравців, ще по кілька викликано з клубів Нефтчі, Зіра та Сабах. Також у списку є легіонери з Німеччини, Польщі, Південної Кореї та Болгарії.

Склад збірної Азербайджану:

Воротарі:

Шахруддін Магомедалієв (Карабах), Рза Джафаров (Нефтчі), Айдін Байрамов (Зіра)

Захисники:

Джалал Гусейнов (Арда Кірджалі, Болгарія), Антон Кривоцюк (Теджон Хана Сітізен, Південна Корея), Ельвін Джафаргулієв, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов (усі — Карабах), Рахман Дашдаміров (Сабах), Ельвін Бадалов (Нефтчі), Фаїк Гаджиєв (Туран Товуз), Рахіль Мамедов (Араз-Нахчиван)

Півзахисники:

Сабухі Абдуллазаде (Сумгаїт), Анатолій Нурієв, Абдулла Хайбуллаєв (обидва — Сабах), Емін Махмудов, Мурад Хачаєв (обидва — Нефтчі), Кісмет Алієв, Джейхун Нурієв, Ісмаїл Ібрагімли (усі — Зіра), Торал Байрамов, Наріман Ахундзаде (обидва — Карабах)

Нападники:

Ренат Дадашов (Мотор Люблін, Польща), Махір Емрелі (Кайзерслаутерн, Німеччина), Муса Гурбанли (Карабах), Рустам Ахмедзаде (Сумгаїт)

Збірна Азербайджану наразі йде на четвертому місці у групі D кваліфікації до ЧС-2026. Після нічиєї з Україною (1:1) команда Аббасова готується до двох складних матчів — проти Ісландії (10 жовтня) та України (13 жовтня).