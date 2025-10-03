Інше

Португалець завершує перемовини з аравійським клубом.

Португальський фахівець Сержіу Консейсан завершив свою нетривалу каденцію на чолі італійського Мілана влітку цього року, так і не забезпечивши клубу місця в єврокубках на поточний сезон.

Після цього 50-річного керманича пов’язували з переїздом на Близький Схід, однак до конкретних перемовин із тамтешніми клубами він перейшов відносно нещодавно.

Аль-Іттіхад, який до цього звільнив французького тренера Лорана Блана та останній тиждень шукав йому наступника, проявив найбільшу ініціативу й уже провів перемовини з португальцем.

Сторони домовились щодо контракту до 2027 року.