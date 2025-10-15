Інше

За 15 років кар’єри він провів лише два матчі за французький гранд.

GetFootball повідомляє про те, що 34-річний французький воротар Александр Летельє завершив свою професійну кар’єру після завершення контракту з Парі Сен-Жермен влітку 2024 року. З того часу гравець перебував у статусі вільного агента й вирішив повісити бутси на цвях.

Летельє починав свій шлях у системі Анже, де й дебютував у дорослому футболі. Протягом кар’єри грав за Янг Бойз (Швейцарія), Сарпсборг (Норвегія), Труа, Орлеан, а також повертався в Анже. Найбільшу кількість матчів провів саме за Анже — 63 поєдинки, з них 36 у Лізі 1.

З 2020 по 2024 рік Летельє був третім воротарем у складі ПСЖ, де встиг провести лише два матчі — вийшовши на заміну на сім хвилин у сезоні 2020/21 та на десять хвилин у сезоні 2022/23. Попри скромний внесок на полі, він двічі ставав чемпіоном Франції з паризьким грандом.