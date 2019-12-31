Бундеслига сделала подборку лучших голов чемпионата в первой половине текущей кампании.
Абдельхамид Сабири, Getty Images
31 декабря 2019, 11:22
Официальный YouTube-канал немецкой Бундеслиги сделал подборку из десяти лучших голов первенства Германии с дальней дистанции по итогам первой половины текущего сезона.
В данный топ вошли взятия ворот Филиппе Коутиньо, Бенжамена Павара, Эктора и остальных, а лучшим признан гол в исполнении Абдельхамида Сабири в ворота Фортуны.
Напомним, ранее Football.ua рассказал о главных разочарованиях первой половины Бундеслиги.
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