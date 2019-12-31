Германия

Бундеслига сделала подборку лучших голов чемпионата в первой половине текущей кампании.

Официальный YouTube-канал немецкой Бундеслиги сделал подборку из десяти лучших голов первенства Германии с дальней дистанции по итогам первой половины текущего сезона.

В данный топ вошли взятия ворот Филиппе Коутиньо, Бенжамена Павара, Эктора и остальных, а лучшим признан гол в исполнении Абдельхамида Сабири в ворота Фортуны.

Напомним, ранее Football.ua рассказал о главных разочарованиях первой половины Бундеслиги.

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